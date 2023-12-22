Deprem mi oldu? Hatay'da deprem mi oldu? 22 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Aralık Cuma Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 22 Aralık Cuma Aralık 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 10:49
Deprem mi oldu? Hatay'da deprem mi oldu? 22 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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Son dakika depremleri yurttaşlar tarafında araştırılıyor. AFAD,ve Kandilli son deprem bilgilerini anlık olarak paylaşıyor. AFAD,ve Kandilli verilerinde meydana gelen son depremlerin büyüklüğü, yeri ve saati yer alıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor.

İşte, 22 Aralık'da meydana gelen depremler... 

22 ARALIK 2023 DEPREMLER

2023.12.22 08:48:26  38.0733   37.1905        7.1      -.-  2.2  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           

2023.12.22 08:44:17  40.4218   28.9408        5.4      -.-  1.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

2023.12.22 08:29:25  40.4225   28.9070        7.6      -.-  1.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

2023.12.22 08:12:47  36.4103   27.5022       79.6      -.-  3.2  3.2   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            

2023.12.22 07:58:58  39.3990   25.5583        2.6      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        

2023.12.22 07:24:29  37.9542   37.5928        7.2      -.-  1.4  -.-   KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

2023.12.22 06:18:29  35.1300   24.7808       19.7      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

2023.12.22 06:12:14  38.2620   37.6975       18.1      -.-  1.4  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      

2023.12.22 05:56:17  40.4168   28.8373       11.7      -.-  1.6  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           

2023.12.22 05:45:42  38.5995   43.0222        2.8      -.-  1.7  -.-   VAN GOLU                                          

2023.12.22 05:23:30  40.4310   28.8440        8.3      -.-  1.9  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

2023.12.22 05:22:46  38.8430   37.6422       12.9      -.-  1.1  -.-   CAYKOY-KULUNCAK (MALATYA)                         

2023.12.22 05:13:24  40.4223   28.8410        8.5      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

2023.12.22 05:10:48  40.7113   27.5130       15.2      -.-  2.1  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       

2023.12.22 04:50:50  36.5410   28.5742       20.3      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           

2023.12.22 04:42:02  38.1373   38.4795        5.0      -.-  1.7  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            

2023.12.22 04:35:29  36.2333   28.9472       11.7      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           

2023.12.22 04:24:25  36.4932   28.5957       20.1      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           

2023.12.22 04:12:45  35.2132   27.5930       14.2      -.-  3.3  -.-   AKDENIZ                                           

2023.12.22 03:53:42  39.0348   27.4892       11.3      -.-  1.4  -.-   ELMADERE-KINIK (IZMIR)                            

2023.12.22 03:41:40  36.2097   28.2077        5.5      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           

2023.12.22 03:28:39  38.0838   37.7645        5.0      -.-  2.1  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

2023.12.22 03:23:15  38.4940   31.8250        2.3      -.-  1.6  -.-   GOLYAKA-ILGIN (KONYA)                             

2023.12.22 03:06:12  36.6253   36.3317        2.3      -.-  2.1  -.-   KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)                       

2023.12.22 01:48:32  39.6637   27.8712        7.7      -.-  1.5  -.-   BALIKESIR (BALIKESIR)                             

2023.12.22 01:46:18  36.6207   36.3410        8.6      -.-  1.9  -.-   ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)                     

2023.12.22 01:18:20  38.3248   27.2087        3.6      -.-  1.7  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                

2023.12.22 01:03:40  36.3402   36.1320        5.2      -.-  3.2  3.2   UCGEDIK-(HATAY)                                   

2023.12.22 00:49:01  37.0768   28.2857       13.0      -.-  1.2  -.-   KUYUCAK-(MUGLA)                                   

2023.12.22 00:12:09  36.1022   28.1378        5.0      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           

2023.12.22 00:00:59  38.3012   37.8152        4.1      -.-  1.8  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)            


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