Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 26 Şubat 2023 Türkiye'deki son depremler
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Şubat 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 26 Şubat 2023 Türkiye'deki depremler
AFAD, 26 Şubat 2023 Pazar günü gerçekleşen son depremlerin listesini yayımladı. İşte son depremler...
26 ŞUBAT 2023'TE NEREDE DEPREM OLDU?
Kahramnmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yurttaşlar son depremleri daha çok araştırmaya başladı. Artçı depremler devam ederken, 26 Şubat'ta hissedilen son deprem, saat 07:37'de Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.0 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD, hissedilen son 100 depremin listesini yayımladı.
AFAD TARAFINDAN YAYIMLANAN SON DEPREMLER
10:46:43 3.4 Sincik (Adıyaman)
10:43:171.9Kırıkhan (Hatay)
10:41:072.3Çelikhan (Adıyaman)
10:39:432.2Elbistan (Kahramanmaraş)
10:37:322.2Elbistan (Kahramanmaraş)
10:22:331.3Türkoğlu (Kahramanmaraş)
10:19:221.4Merkez (Düzce)
10:16:493.7Doğanşehir (Malatya)
10:13:171.9Göksun (Kahramanmaraş)
10:06:501.0Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
09:59:291.4Saimbeyli (Adana)
09:58:031.7Hassa (Hatay)
09:55:071.6Biga (Çanakkale)
09:53:342.8Ceyhan (Adana)
09:50:42Pazarcık (Kahramanmaraş)
09:47:571.4Hassa (Hatay)
09:40:351.9Onikişubat (Kahramanmaraş)
09:38:541.3Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
09:37:101.7Havran (Balıkesir)
09:32:451.8Göksun (Kahramanmaraş)
09:29:233.5Havran (Balıkesir)
09:28:451.3Pütürge (Malatya)
09:23:382.0Çelikhan (Adıyaman)
09:20:301.9Varto (Muş)
09:19:052.0Saimbeyli (Adana)
09:16:292.6Çelikhan (Adıyaman)
09:11:503.0Doğanşehir (Malatya)
09:08:352.5Nurdağı (Gaziantep)
09:07:262.3Khoy, West Azarbaijan (İran) - [60.34 km] Başkale (Van)
09:02:473.3Pütürge (Malatya)
09:01:071.9İslahiye (Gaziantep)
08:59:212.2Kırıkhan (Hatay)
08:57:232.5Samandağ (Hatay)
08:54:131.9Darende (Malatya)
08:52:141.9Göksun (Kahramanmaraş)
08:50:052.8Göksun (Kahramanmaraş)
08:47:501.5Tufanbeyli (Adana)
08:46:281.4Pazarcık (Kahramanmaraş)
08:43:132.9Doğanşehir (Malatya)
08:42:311.4Nurdağı (Gaziantep)
08:41:281.6Saimbeyli (Adana)
08:39:162.6Sincik (Adıyaman)
08:37:341.6Göksun (Kahramanmaraş)
08:31:232.0Çelikhan (Adıyaman)
08:31:081.0Merkez (Elazığ)
08:28:391.7Pazarcık (Kahramanmaraş)
08:27:501.6Türkoğlu (Kahramanmaraş)
08:21:573.8Hassa (Hatay)
08:21:092.4Göksun (Kahramanmaraş)
08:18:221.1Korkuteli (Antalya)
08:18:212.5Gürün (Sivas)
08:17:271.8Elbistan (Kahramanmaraş)
08:15:162.1Nurdağı (Gaziantep)
08:13:581.7Nurdağı (Gaziantep)
08:13:161.3Yeşilyurt (Malatya)
08:12:08 1.4Merkez (Siirt)
08:11:481.1Doğanşehir (Malatya)
08:09:411.3Pütürge (Malatya)
08:09:241.7Kırıkhan (Hatay)
08:07:431.6Doğanşehir (Malatya)
08:06:581.7Elbistan (Kahramanmaraş)
08:05:311.5Karakoçan (Elazığ)
08:04:102.0Defne (Hatay)
08:03:341.7Aladağ (Adana)
08:03:031.4Yeşilyurt (Malatya)
08:01:241.7Yeşilyurt (Malatya)
08:01:10 1.7Aladağ (Adana)
07:58:581.9Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
07:56:502.3Onikişubat (Kahramanmaraş)
07:52:433.2Nurhak (Kahramanmaraş)
07:47:041.9Saimbeyli (Adana)
07:46:161.3Van Gölü - [03.85 km] Tuşba (Van)
07:45:330.9Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
07:42:552.1Pazarcık (Kahramanmaraş)
07:39:482.7Ekinözü (Kahramanmaraş)
07:37:394.0Kandil Barajı - [01.78 km] Ekinözü (Kahramanmaraş)
07:36:561.7Türkoğlu (Kahramanmaraş)
07:36:031.3Merkez (Kars)
07:31:402.4Samandağ (Hatay)
07:30:342.3Solhan (Bingöl)
07:28:482.0Yayladere (Bingöl)
07:26:452.5Akdeniz - Antakya Körfezi - [03.41 km] Samandağ (Hatay)
07:23:572.0Bahçe (Osmaniye)
07:23:470.9Yunak (Konya)
07:16:281.8Türkoğlu (Kahramanmaraş)
07:15:012.3Erzin (Hatay)
07:11:012.1Saimbeyli (Adana)
07:10:431.4Sincik (Adıyaman)
07:06:291.9Lazkiye (Suriye) - [01.40 km] Yayladağı (Hatay)
07:03:242.2Göksun (Kahramanmaraş)
07:01:392.1Göksun (Kahramanmaraş)
07:00:021.1Palandöken (Erzurum)
06:59:261.7Doğanşehir (Malatya)
06:58:551.2Kobuleti, Acara (Gürcistan) - [34.13 km] Borçka (Artvin)
06:58:533.2Antakya (Hatay)
06:57:452.3Pazarcık (Kahramanmaraş)
06:56:242.2Samandağ (Hatay)
06:54:072.1Aladağ (Adana)
06:52:252.2Yeşilyurt (Malatya)
06:51:582.0Sincik (Adıyaman)
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