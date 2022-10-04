Serkan Tüzün kimdir? Serkan Tüzün neden öldü? Serkan Tüzün ne iş yapıyordu?

04 Ekim 2022 Salı, 09:46

Olay, dün gece saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Turkuaz Konutları Hakim Lojmanları'nda meydana geldi. Serkan Tüzün, sabaha karşı üç çocuklarının da bulunduğu evde eşi İlksen Tüzün ile tartışmaya başladı.

Hakim Tüzün, kendisi gibi hukukçu olan ve hakimlik sınavlarına hazırlanan eşi İlksen Tüzün'e tabanca ile ateş etti, ardından aynı tabancayla kendini vurdu.

SERKAN TÜZÜN KİMDİR?

Serkan Tüzün, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak çalışıyordu. Üç çocuğu bulunan Serkan Tüzün, eski Alperen Ocakları genel başkanıydı. Daha önce Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda tetkik hâkim olarak görev yapan Serkan Tüzün, yakın tarihte Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na daire başkanı olarak atanmıştı. İlksen Tüzün de Serkan Tüzün gibi hukukçu olduğu öğrenildi. İlksen Tüzün'ün hakimlik sınavlarına hazırlandığı öne sürüldü.

"12 YIL KIZIMI DIŞARI ÇIKARMADI"

Olayı duyarak şehir dışından gelen İlksen Tüzün'ün annesi, damadının kızına şiddet uyguladığını belirterek şöyle konuştu:

"Allah rızası için torunlarımı bunlara vermeyin. Benim çocuğumun cenazesini verin bana, götüreyim. İçip içip benim çocuğuma işkence ediyordu. 12 yıldır benim çocuğumu bize göstermedi, çocuğumun telefonlarını dinliyordu. Ben çocuğumun yanında olamadım, beni çocuklarıyla tehdit etti; 'Çocukların yüzünü göstermem' dedi. Kızımı bu eve hapsetti. 12 yıldır kapı dışarı çıkmadı. Adam psikopattı, hastaydı. 'Tedavi ol' dedim ama 'Ben hasta değilim' dedi, kabul etmedi."