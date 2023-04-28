Depremde büyük kayıplar veren insanlar travmaların bedelini ağır ödüyor

Yayınlanma: 28.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.04.2023 - 03:20

Depremde 50 binin üzerinde yurttaş yaşamını yitirirken yüz binlercesi de yakınlarını kaybetmenin derin acısını yaşadı. Deprem fiziksel olduğu kadar psikolojik yıkım da yarattı. Adıyaman’ın Besni ilçesinde 36 yaşındaki öğretmen Ferit Dayan depremde iki çocuğunu ve eşini kaybetti. Depremden sağ çıkan 12 yaşındaki kızı A.İ.D. ile yaşamına devam eden Ferit Dayan, dün sabah saatlerinde önce çocuğuna sonra da kendine kurşun yağdırdı. Ferit Dayan’ın cansız bedeni morga kaldırılırken A.İ.D ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

"ETKİLERİ BİRKAÇ YIL SÜRER"

Depremzedelerin psikolojik durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan uzmanlar yurttaşların hâlâ şokun etkisinde olduğunu belirtti. Kamu kurumlarının tüm depremzedelere psikolojik destek vermesi gerektiğini belirten psikolog Yeliz Arda “Yas sürecinde anılar çok önemlidir. Ancak insanlar sadece yakınlarını değil anılarını da kaybetti. Bunun için yalnız hissetmemeleri gerekiyor” dedi.

(Yeliz Arda)



Arda sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle deprem gibi durumlarda travmalar ani olduğu için etkisi büyük oluyor. Oradaki insanların tamamı aranmalı, ihtiyaçları olup olmadığı sorulmalı. Onların unutulmadıklarını bilmeye ihtiyaçları var. Toplumsal travmaları bu şekilde aşmak daha kolay olur. Gerçekten zor durumdalar ve onların sesini duyurmaya ihtiyaç var.”

Arda son olarak “Buradaki travmaların 3-4 ay değil birkaç yıl süreceğini bilmek gerekir. Biz sizi unutmadık demek her şeyden çok kıymetli. Onların yaralarına dokunmak önemli” diye konuştu.

(Sezai Berber)



Diyanet İşleri Başkanlığı depremzedeler için “manevi danışmanlık” adı altında bir program başlatmıştı. Buna göre diyanet personeli depremzedelerle belirli aralıklarla rehabilite çalışmaları yürütüyor. Ancak psikiyatri uzmanı Sezai Berber bu hizmetin sadece konunun uzmanları tarafından verilmesi gerektiğini belirterek “Travma eğitimi almamış insanlar bu hizmeti veremez. Yanlış ifadeler kullanabilirler ve yeni travmalara neden olabilirler” dedi.