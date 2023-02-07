Depremde enkaz altındakileri arayıp dalga geçen 2 kişi İstanbul'da yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalanları internet üzerinden arayarak kandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

AA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 10:38
Depremde enkaz altındakileri arayıp dalga geçen 2 kişi İstanbul'da yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremde kendilerini arama kurtarma ekibi olarak tanıtan ve yardım edeceklerini söyleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, enkaz altında kalanları internet programı üzerinden arayan Mesut B. ve Yunus S.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.


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