Depremde hasar görmüş binaya 'hasarsız' raporu verildi

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 07:00

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde yaşanan depremlerde Türkiye felaketi yaşadı.

Deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.

Son açıklanan resmi rakamlara göre, depremlerde 43 bin 556 kişinin hayatını kaybetti.

Diyarbakır ve birçok ilde depremlerin ardından binalarda hasar tespit çalışmaları yapıldı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki depremden zarar gören bir eve verilen tespit tutanağı ise dehşete düşürdü.

Yetkililer, Fatma Y. ile ailesinin yaşadığı, ağır hasar gören eve ‘hasarsız’ raporu verdi.

"BUNLARA HASARSIZ DİYORLAR"

Yaşanan bu duruma evin hasar görmüş duvarlarını ve yaşadığı sokağı kayıt altına alarak isyan eden Fatma Y., "Elimi attığım gibi duvar yıkılıyor. Görüyorsunuz. Bu yerler hep elimle bile yıkılıyor. Yani ne kadar sağlıklı olabilir. Biz şu anda bu evlerle uğraşıyoruz. Bunlara hasarsız diyorlar. Sokaklarımızı görüyorsunuz, 10 dakika koşsak parka kendimizi atamayız" dedi.