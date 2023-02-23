Son Dakika: Hatay'da 5.0 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 19:01

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 19:48

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 18.53'te Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı.

Deprem, 9,76 kilometre derinlikte oldu.

Öte yandan deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan Hatay'daki depemle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"ARTÇI DEPREMLER NE YAZIK Kİ BEKLENECEKTİR"

Ercan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Balıklıdere-Defne’de Hatay’da 23 Şubat 2023 18.53’de 8.1 odak derinliğinde M6,4’lük depremin artçısı oldu. Ağır çığımlı (hasarlı) yapıların bir çoğu göçme eşik değerine gelmiş ya da göçmüş olabilir. Bundan daha büyük artçı depremler ne yazık ki beklenecektir."

Balıklıdere—Defne’de Hatay’da 23 Şubat 2023 18.53’de 8.1 odak derinliğinde M6,4’lük depremin artçısı oldu. Ağır çığımlı(hasarlı) yapıların bir çoğu göçme eşik değerine gelmiş ya da göçmüş olabilir. Bundan daha büyük artçı depremler ne yazık ki beklenecektir. — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 23, 2023

"BİRKAÇ HASARLI BİNA YIKILDI"

Hatay Valisi Rahmi Doğan da depremin ardından bir açıklama yaptı. Doğan, birkaç hasarlı binanın yıkıldığını belirtti.

Açıklamada, "Deprem nedeniyle birkaç hasarlı binanın yıkılması dışında önemli bir durum yok. İlk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ya da enkaz altında kalma durumu da söz konusu değil " dedi.