Depremden 80 gün sonra Hatay böyle fotoğraflandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın büyük yaşandığı illerin başında gelen Hatay, depremden 80 gün sonra fotoğraflandı.
Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. AKP iktidarının sorumluluktan kaçmak için 'asrın felaketi' diye tanımladığı depremlerde 50 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti, binlerce kişi evsiz kaldı.
Depremlerde büyük yıkıma uğrayan illerden biri de Hatay oldu. Binlerce insana mezar olan Hatay’da da zor da olsa yaralar sarılmaya çalışıyor.
80 GÜN SONRA HATAY...
Depremin üzerinden 80 gün geçti. Şehirde bulunan enkazlar kaldırılırken, ağır hasarlı binaların yıkımı ise sürüyor.
Son olarak şehrin farklı yerlerindeki son durum fotoğraflandı.
Yıkılan tarihi mekanlardan, ağır hasarlı binalara depremin acı yüzü bir kez daha fotoğraflarda yüzünü gösterdi.
İşte o fotoğraflardan bazıları...
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