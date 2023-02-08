Enkazdan elindeki muhabbet kuşuyla kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki çocuk, depremden 55 saat sonra elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla enkazdan sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş'ta Esençan Apartmanı'na ait enkazdan ses gelmesi üzerine, arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Berat'ın elinde bir muhabbet kuşu tuttuğu görüldü.
Hipotermi tehlikesine karşı özel örtülere sarılan Berat, ambulansa götürüldüğü sırada teyzesi Döndü Öztürk'ü görünce sağlık ekiplerinden durmalarını istedi ve muhabbet kuşunu, yanına çağırdığı teyzesine verdi.
Teyze Öztürk, yeğeninden aldığı kuşunu önce bağrına bastı sonra da çevreden bulduğu ekmekten yedirdi, şişe kapağından su içirdi. Zaman zaman sevinç gözyaşları döken teyze, "Allah'a şükürler olsun" dedi.
13 yaşındaki Berat Sarı, hastaneye kaldırıldı.
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