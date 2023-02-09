Hatay Havalimanı nerede? Hatay Havalimanı ne zaman yapıldı?
Kahramanmaraş merkezli meydana gelip, 10 ilde büyük yıkıma neden olan 2 büyük depremde Hatay Havalimanı yolunda derin çatlaklar oluştu. Peki, Hatay Havalimanı nerede? Hatay Havalimanı ne zaman yapıldı?
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen peş peşe depremler, Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. İskenderun, Antakya ve Kırıkhan ilçelerinde çok sayıda bina yıkıldı. Hatay Havalimanı yolunda da derin çatlaklar oluştu. Yol, araç trafiğine kapatıldı. Pistteki yarılmalar nedeniyle de havalimanı, 6 Şubat'tan beri uçuşlara kapalı. Hatay Havalimanı'nda onarım çalışmaları sürerken, havalimanının ne zaman ve nasıl yapıldığı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
HATAY HAVALİMANI NE ZAMAN YAPILDI?
Hatay Havalimanı, 2007'de inşa edildi.
HATAY HAVALİMANI NEREDE?
Hatay Havalimanı, Hatay'ın Antakya ilçesinde, kurutulan Amik Gölü üzerinde, deprem bölgesinde yapıldı.
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