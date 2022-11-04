Depreme yine siyaset bulaştırdılar: Kriz masasına İzBB Başkanı Soyer davet edilmedi!

İzmirlilere korkulu bir gece yaşatan 4.9 şiddetindeki deprem sonrası oluşturulan kriz masasına İçişleri Bakanı Soylu ve İzmir Valisi Köşger ile beraber AKP’li vekiller çağrılırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer davet edilmedi.

Mehmet İnmez
04 Kasım 2022 Cuma, 16:55
Depreme yine siyaset bulaştırdılar: Kriz masasına İzBB Başkanı Soyer davet edilmedi!
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İzmir Buca’da perşembe sabaha karşı 03.29’da Kandilli Rasathanesi’ne göre 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. 7 saniye süren depremde ilk tespitlere göre, 1 kişi kalp krizinden hayatını kaybederken, evinin balkonundan atlayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Altay Saral'da hayatını kaybetti. 64 kişi ise yaralandı. 

Deprem sonrası İzmir'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde, İzmir Valisi  İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'la afetle mücadale için oluşturulan kriz masasında toplantıya katıldı. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise davet edilmedi. 


İzmir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem

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