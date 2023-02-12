Depremin 147. saatinde 10 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 10:24

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 10:47

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hatay’ın Yumak Mahallesi’nde enkaz altında kalan 11-12 yaşlarındaki Cudi ve anneannesi, peş peşe sağ olarak çıkarıldı.

Kurtarma çalışmaları sırasında Cudi, “Sayıyorum. Biz 7 gündür çöküntü altındayız. Ben çok kirliyim, beni hamama götürün” dedi.

Cudi sedye ile ambulansa bindirilirken, “Su verecek misiniz?” diye sordu.

Cudi’nin 7 katlı binadan zemine indiğini, oluşan yaşam boşluğu sayesinde hayata tutunduğunu söyledi.