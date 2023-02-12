Depremin 147. saatinde 10 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarındaki 147. saatte 11-12 yaşlarındaki Cudi ve anneannesi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Cudi’nin ilk sözleri ise, “Ben çok kirliyim, beni hamama götürün” oldu.

İHA
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 10:24
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10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hatay’ın Yumak Mahallesi’nde enkaz altında kalan 11-12 yaşlarındaki Cudi ve anneannesi, peş peşe sağ olarak çıkarıldı.

Kurtarma çalışmaları sırasında Cudi, “Sayıyorum. Biz 7 gündür çöküntü altındayız. Ben çok kirliyim, beni hamama götürün” dedi.

Cudi sedye ile ambulansa bindirilirken, “Su verecek misiniz?” diye sordu. 

Cudi’nin 7 katlı binadan zemine indiğini, oluşan yaşam boşluğu sayesinde hayata tutunduğunu söyledi. 

 


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