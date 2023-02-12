Depremin 147. saatinde 10 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı
Hatay'da arama kurtarma çalışmalarındaki 147. saatte 11-12 yaşlarındaki Cudi ve anneannesi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Cudi’nin ilk sözleri ise, “Ben çok kirliyim, beni hamama götürün” oldu.
10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Hatay’ın Yumak Mahallesi’nde enkaz altında kalan 11-12 yaşlarındaki Cudi ve anneannesi, peş peşe sağ olarak çıkarıldı.
Kurtarma çalışmaları sırasında Cudi, “Sayıyorum. Biz 7 gündür çöküntü altındayız. Ben çok kirliyim, beni hamama götürün” dedi.
Cudi sedye ile ambulansa bindirilirken, “Su verecek misiniz?” diye sordu.
Cudi’nin 7 katlı binadan zemine indiğini, oluşan yaşam boşluğu sayesinde hayata tutunduğunu söyledi.
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