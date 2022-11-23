Depremin ardından ortaya çıktılar: Çok sayıda ihbar geliyor
Düzce'de meydana gelen 5.9'luk depremin ardından fırsatçılar da ortaya çıktı. Düzce'de boş kalan bazı evlere hırsızların girmeye çalıştığı ifade edildi.
Hırsızlar, Düzce'de meydana gelen 5.9'luk deprem sonrası harekete geçti. NTV canlı yayınına katılan İHA muhabiri Enes Bektaş; Düzce'de boş kalan bazı evlere hırsızların girmeye çalıştığını açıkladı.
Enes Bektaş, "Düzce'deki deprem sonrası vatandaşlar büyük bir panik yaşadı! Bu yaşananların ardından bazı evlere hırsızların girdiği ifade edildi. Emniyet telsizlerine çok sayıda ihbar geliyor" dedi.
EMNİYET'TEN AÇIKLAMA
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da "Düzce'de saat 04.08’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık" denildi.
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