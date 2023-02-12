Depremzede çift, yardım kolisinde cüzdan buldu

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 10:26

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 10:26

Kahramamaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'dan Ankara'ya gelen Sevgi K. ve Semih K.K. çifti, yardım kolisinde cüzdan buldu.

Çift, içinde bir miktar para, kimlik ile banka kartları olan kadın cüzdanını bulmalarının ardından, yardım kolisini kendilerine ulaştıran Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na geri geldi.

Depremzede çift, cüzdanın Şanlıurfa'dan Ankara'ya gelen depremzedelerden Hülya D.'ye ait olduğu bilgisini aldı. Vakıf aracılığıyla Hülya D. ile bir araya gelen Sevgi K. ve Semih K.K., cüzdanı sahibine teslim etti.

Kıyafet seçimi esnasında cüzdanını kolilerden birine düşürdüğünü ifade eden Hülya D., örnek davranışlarından dolayı Sevgi K. ve Semih K.K. çiftine teşekkür etti.