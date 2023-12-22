Depremzede kadın yaşamını yitirmişti: Haberimizin ardından soru önergesi verildi

Yayınlanma: 22.12.2023 - 17:00

Güncelleme: 22.12.2023 - 17:00

Gazetemizin 19 Aralık’ta Çadırda yaşam ölüm getirdi başlığıyla yayımlanan haberde, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay'ın Samandağ ilçesi Kuşalan Mahallesi'ndeki çadırında yaşayan Resima Bıyıklı isimli yurttaşın yaşamını yitirmesi gündeme getirildi.

Haberde, yurttaşların kendi imkanlarıyla inşa etmek zorunda kaldıkları baraka tuvalete gece giderken karanlıkta düştüğü ve düşmenin etkisiyle başını yere vuran Resima Bıyıklı’nın, götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Haberimizin ardından İYİ Parti İstanbul Milletvekili M. Satuk Buğra Kavuncu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı bir soru önergesi verdi.

Önergede Bakan Özhaseki’ye şu sorular yöneltildi:

*Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen, deprem bölgesindeki çadırlarda ve konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapılmakta mıdır; şayet yapıldıysa bunların kapsamı nelerdir?

*Deprem bölgesinde yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerle ilgili alt yapı sorunları için ne tür önlemler alınmıştır?

*Zorlu şartlarda yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımız; yağmur, kar ve fırtına gibi birçok felaketten olumsuz olarak etkilenmektedir. Bu olumsuz faktörleri ortadan kaldıracak geçici bir çözüm üzerine çalışma yapılmış mıdır?

*Deprem bölgesinde yapılacağı iddia edilen konutlarla ilgili süreç ne aşamadadır ve konutların tamamlanması için belirlenen bir tarih mevcut mudur?