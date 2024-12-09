Depremzedeler gıdaya ulaşamıyor

Yayınlanma: 09.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.12.2024 - 04:00

İstanbul Barosu Orhan Apaydın Konferans Salonu’ndaki etkinlikte, deprem sonrası kentte kalan yurttaşların yüzde 47’sinin gıdaya ulaşmakta zorluk çektiğini, bebek ölüm ve bodurluk oranında büyük artış yaşandığını belirten Yavuz, “Türkiye genelinde bebek ölüm hızı binde 10 iken bu oran Hatay’da binde 20.3, Kahramanmaraş’ta binde 20.8 ve Adıyaman’da ise binde 23” dedi.

‘YARDIMLAR AZALDI’

Deprem sonrası bölgeye gelen yardımların azaldığını ve ihtiyacın sürdüğünü vurgulayan Dr. Yavuz şunları söyledi:

“Yaklaşık 80 bin kişi konteynerlerde yaşamaya çalışıyor. Kent şantiye gibi. Her gün bir iş kazası haberi alıyoruz. Madde bağımlılığı artıyor, arazilerde cansız bedenlerle karşılaşıyoruz. Adli olaylara bağlı ölüm oranı deprem sonrasında yüzde 59 arttı. İş güvenliğinden psikososyal desteğe, barınma sorunun çözümünden sağlık çalışanlarına uygun alan yaratılmasına kadar her şeyi içinde barındıran bütüncül çözümler gerekiyor”

‘ÖNCE BİLİNEBİLİRDİ’

İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nde “6 Şubat’ın Ardından Afetin Ruhsal ve Toplumsal Etkileri” başlıklı panel yapıldı.

Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği (TARDE) tarafından düzenlenen panelde konuşan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, erken uyarı sistemlerinin kurulmasına değindi.

Prof. Barış, konuya ilişkin şunları söyledi: “Deprem sonrası bölgeye gelen birisi yabancı üç ayrı kuruluşun çalışması oldu. İçlerinden birisi 20, diğeri ise 60 saniye öncesinde, yıkıcı dalgalar başlamadan sistemlerinin uyarı verebileceğini belirtti. Bu depremlerde çok kritik bir süre.”