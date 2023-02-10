Depremzedeler, el değmemiş yıkıntıların başında günlerce kurtarma ekibi bekledi

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 07:37

Depremin yerle bir ettiği Hatay Samandağ’a gittik. Depremin dördüncü gününde ilçeye çok zor ulaşabildik. İskenderun’dan giden yolda kilometrelerce trafik vardı. Arsuz hattı yola düşen kayalar nedeniyle yer yer kapalıydı. Yolu açma çalışmaları ise dördüncü günde yeni başlamıştı. Samandağ deprem sonrası adeta hayalet şehre dönmüş.

AĞITLAR YÜKSELİYOR

Yıkıntıların büyük bölümüne henüz el değmediği görülüyor. Sokaklarda arama kurtarma ekiplerinin “Sesimi duyan var mı?” anonsları yankılanıyor. Kayıpları için ağlayan, ağıt yakanların sesleri de boş sokaklarda yankılanıyor. Yeni Mahalle, Sait Karaali Caddesi’nde kurtarma çalışmalarının sürdüğü bir binaya gittik. İlk kat ezilmiş. Üst kattaki yedi kişi balkondan atlayarak çıkmış. Ancak giriş katta yaşayan 86 yaşındaki Süleyman ve 65 yaşındaki eşi Saadet Elataş enkaz altında kalmış.

80. SAATTE KURTULUŞ

AFAD’ı aradıklarını söyleyen Elataş’ın kızı, “Bize ‘Ses gelmiyorsa gelemeyiz, ses gelen yerlere öncelik veriyoruz’ dediler. İlk gün, ikinci gün, üçüncü gün aynı yanıtı aldık. Dördüncü gün gelen gönüllü ekipten, ‘Hiç olmazsa cenazelerini alalım’ diye rica ettik. O ekip yaşadıklarını tespit etti” dedi. Ekiplerin çabasıyla Süleyman Elataş, depremin 80. saatinde enkazdan çıkarıldı. Ardından Saadet Elataş için çalışmalara devam edildi.

Depremin ardından bölgede toplanan mahalleli, hangi evde kaç kişinin enkaz altında kaldığını tespit etmiş.

DUVARLARI İŞARETLEDİ

Hazan Göksu, “Ekipler uğraşmasın diye hiç kimsenin olmadığı duvarlara ‘boş’ yazdım. İlk gün kimse gelmedi” diye konuştu.

Bir arka sokakta, Atatürk Mahallesi’nde oturan yurttaş ise ses gelmediği için enkazlara müdahale edilmemesine “16 yaşındaki Kerem, üçüncü gün sağ çıkarıldı. Çocuğun bağırmaktan sesi kısılmış” tepkisini gösterdi. Başka bir yurttaş, “Ekipler ikinci gün gelmeye başladı. Onda da sadece hasar tespiti yaptıklarını söylediler” ifadelerini kullandı.

"BEBEK HÂLÂ SICAKTI"

Merkezde evleri yıkılan başka bir yurttaş ise aynı binadan 3 çocuğun ölü olarak çıkarıldığını söyledi. “Geç kalındı” diyen yurttaş, “Üçüncü günde çıkarılan bir annenin kucağındaki bebek hâlâ sıcaktı” diye konuştu. Başka bir yurttaş da “Şehirde oturacak bina yok. e-Devlet’ten deprem bağışı için mesaj geldi” tepkisini gösterdi.