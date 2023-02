DasDas Sahne’de deprem için koordinasyon ofisi kuruldu

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 04:00

Profesyonel kurtarma ekiplerinin yanı sıra birçok kişi depremzedelere yardım etmek için harekete geçti. Televizyon ve sanat dünyasından ünlüler de afet bölgesindeki vatandaşlara yardım eli uzattı. Bu isimlerden biri de oyuncu arkadaşlarıyla İhtiyaç Haritası uygulamasını kuran Mert Fırat oldu.

Baba tarafından Hataylı olan ünlü oyuncu, ailesinden bazı kişilerin göçük altında olduğunu sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

DESTEKLER DEĞERLİ...

Telefon ile ulaştığımız Mert Fırat ile şu anki durumu ve süreci konuştuk. “Aynı acıları paylaştığımız şu günlerde verdiğiniz destek çok değerli. Maalesef hepimizin yakınları farklı illerde depremden etkilendi. Kimi bulunduğu illerden, kimi afet bölgesinden destek vermeye çalışıyor. Afet haberini aldığımızda yola çıktık” dedi.

DasDas Sahne’de kurulan koordinasyon ekibinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Gupse Özay, Gökçe Bahadır gibi oyuncular bulunuyor. Sahne bir koordinasyon ofisine dönüştürüldü. Oyuncular, koordinasyon ofisinden tırların yüklenmesine destek veriyorlar. Fırat, “Oyuncu arkadaşlarım aynı zamanda yardım kolileri de hazırlıyor sürekli bizimle koordineli çalışıyorlar emekleri göz ardı edilemez” diyor.

Fırat, ilk günden beri Hatay’da olduklarını ve aktif çalıştıklarını söyledi. Fırat, “Şimdi Adıyaman’dayız, Adana ise karargâh gibi yardım transferleri için birçok gönüllüyü burdan örgütlüyoruz. Antakya’da yedi bin metrekare büyüklüğünde depo var. Yaklaşık altmış TIR sevkıyatı yaptık köylere ve şehir içine. Unutmayalım ki 2 milyon insan yer değiştirdi. İnsan gücü yok. Ordunun da desteği var aslında; AFAD hepsi bir arada çalışıyorlar. İnsanlara ulaşmak çok zor. Bir şehir yüzde 80 oranında yıkıldı. Hayatta kalanlar ve tüm Türkiye için bu etkiler yaklaşık üç yıl sürecek. Deprem sonrası bir göç dalgası da başladı. Burada sanayi durdu, üretim durdu, zaten yaşam durdu bunun sosyal ve psikolojik etkileri olacak. Tekrar söylüyorum, bu sadece bir deprem değil aynı zamanda büyük bir iç göç” diyor. Fırat TIR’ların yol kenarlarında bekletilmesini ise şöyle cevaplıyor: “Bekletiliyor çünkü çok fazla TIR var. TIR tahliye noktaları yetersiz kalıyor. Fiziki bir yoğunluk var. Yollar yıkılmış tek şerite indi.”

FERHAT GÖÇER’DEN SON YARDIM DURUMU

Ferhat Göçer, deprem sonrası bir kampanya hazırladı ve hemen çalışmasına başladı. Şu an devletin tüm yetkili birimleriyle görüşerek bir ortak çalışma için hazırlıklara başlayan Ferhat Göçer, başkanı olduğu Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve MESAM ile birlikte, depremden etkilenen sanatçılara ve vatandaşlara iletmek amacıyla bir fon oluşturdu. Telefonda konuştuğumuz Ferhat Göçer, kampanya başlar başlamaz ilk yardımların Hatay’a ulaştığını söyledi. Göçer, “Son olarak İhtiyaç haritasına (Hatay Ticaret Odası Başkanı aracılığı ile) bebek bezi, kadın pedi, şampuan vs. 26 büyük koli hazırlandı, otobüse yüklendi dün yola çıktı, bugün takibi yapılacak. Adıyaman’a bir kamyonet yiyecek ve acil ihtiyaç malzemeleri yüklendi yola çıktı. Şu an göçük altında ses verenleri kurtarmak için bir hilti istediler, alındı kamyonete yüklendi. Yolda. İnşallah zamanında ulaşabilir. Hepsinin takibi ve teslimat kontrolleri yapılıyor. Hatay Kırıkhan 2 jeneratör ve acil yiyecek içecek malzemeleri Adana’dan toparlanıyor, birkaç saat içinde yola çıkacak. 21 acil ihtiyaç bildiren üyemize 5’er bin tl yatırıldı. Gaziantep’te bir aşevine nakdi yardım yapıldı” diyor.

NÜKHET DURU: BU ATEŞİ SÖNDÜRMEK ZOR

Konuştuğumuz Nükhet Duru, “Bu felaket hem acının en büyüğünü hem de mucizelerin en inanılmazlarını yaşatıyor bize… Güzel ülkemin tam yüreğine düşen bu ateşi söndürmek çok zor elbette. Ama el ele vermenin, birbirimizdeki iyilikleri çoğaltmanın, eksikleri azaltmanın tam zamanı… Çoğaltmanın, ruhsal çöküntülerimizden sıyrılmanın tam zamanı” diyor.