Depremzedelere yurt eziyeti
6 Şubat depremlerinin ardından Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) okuyan depremzedeler, geçici olarak 2015’ten beri atıl durumdaki bir binaya yerleştirildi. Mezun olana kadar kalabilecekleri ifade edilen yurtta birçok sorun mevcut.
Duruma itiraz eden öğrenciler ise ODTÜ Yurtlar Müdürlüğü’nden “İyi tarafından bakın deprem olmasaydı asla ODTÜ yurtlarına yerleşemezdiniz” yanıtını aldığını iddia etti. Söz konusu duruma tepki gösteren öğrenciler, “Eğer ücreti ödemezsek yurttan çıkarılacağımız söylendi” diye konuştu.
CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise Cumhuriyet’e şunları söyledi:
“Tuvaletleri
çalışmayan, banyoları tıkalı,
duvarları patlamış, farelerin cirit
attığı; her türlü hijyen ölçüsünün
dışında kalan, aşırı kalabalık bir
yerden söz ediyoruz. Evlerini,
yakınlarını, belki de ailelerini
kaybetmiş gençlerimiz; sokakta
kalmak ve farelerle yaşamak
arasında bir seçim yapmaya
zorlanamaz.”
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