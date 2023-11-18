Depremzedelere yurt eziyeti

6 Şubat depremlerinin ardından Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) okuyan depremzedeler, geçici olarak 2015’ten beri atıl durumdaki bir binaya yerleştirildi. Mezun olana kadar kalabilecekleri ifade edilen yurtta birçok sorun mevcut.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 18.11.2023 - 03:00
Depremzedelere yurt eziyeti
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Duruma itiraz eden öğrenciler ise ODTÜ Yurtlar Müdürlüğü’nden “İyi tarafından bakın deprem olmasaydı asla ODTÜ yurtlarına yerleşemezdiniz” yanıtını aldığını iddia etti. Söz konusu duruma tepki gösteren öğrenciler, “Eğer ücreti ödemezsek yurttan çıkarılacağımız söylendi” diye konuştu.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise Cumhuriyet’e şunları söyledi:

“Tuvaletleri çalışmayan, banyoları tıkalı, duvarları patlamış, farelerin cirit attığı; her türlü hijyen ölçüsünün dışında kalan, aşırı kalabalık bir yerden söz ediyoruz. Evlerini, yakınlarını, belki de ailelerini kaybetmiş gençlerimiz; sokakta kalmak ve farelerle yaşamak arasında bir seçim yapmaya zorlanamaz.”


depremzede ODTÜ

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