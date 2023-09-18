Depremzedeleri dolandıran şüphelilerden 4’ü tutuklandı

Mersin’de aralarında depremzedelerin de bulunduğu yurttaşları dolandırdıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4’ü tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:31
Depremzedeleri dolandıran şüphelilerden 4’ü tutuklandı
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte farklı tarihlerde internet siteleri üzerinden kiralık ev vaadiyle kapora alarak dolandırıcılık yaptıkları ve aralarında depremzede yurttaşların da olduğu birçok kişiyi mağdur ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

6 ŞÜPHELİ SERBEST

Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.T., F.K., N.C.K. ve C.D. tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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