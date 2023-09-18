Depremzedeleri dolandıran şüphelilerden 4’ü tutuklandı
Mersin’de aralarında depremzedelerin de bulunduğu yurttaşları dolandırdıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4’ü tutuklandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte farklı tarihlerde internet siteleri üzerinden kiralık ev vaadiyle kapora alarak dolandırıcılık yaptıkları ve aralarında depremzede yurttaşların da olduğu birçok kişiyi mağdur ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
6 ŞÜPHELİ SERBEST
Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.T., F.K., N.C.K. ve C.D. tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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