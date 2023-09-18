Depremzedeleri dolandıran şüphelilerden 4’ü tutuklandı

Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:31

Güncelleme: 18.09.2023 - 12:32

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte farklı tarihlerde internet siteleri üzerinden kiralık ev vaadiyle kapora alarak dolandırıcılık yaptıkları ve aralarında depremzede yurttaşların da olduğu birçok kişiyi mağdur ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

6 ŞÜPHELİ SERBEST

Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.T., F.K., N.C.K. ve C.D. tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.