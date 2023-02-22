Depremzedeyi konuşturmayan muhabir, LeMan dergisinin kapağına taşındı

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 09:24

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 09:28

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan 11 ilde yurttaşlar, arama kurtarma ekiplerinin gecikmesine tepki gösterirken, gündemde haylice konuşulan bir olay yaşandı.

Deprem bölgesinden canlı yayın yapan Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu, Kahramanmaraş'ta konuştuğu depremzenin ekiplerin gelmediğini söylerek isyan etmesi üzerine, lafını keserek oradan uzaklaşmıştı.

Daha sonra olayın böyle olmadığını açıklasa da, yaptığı hareket büyük tepki çekmişti.

Mizah dergisi LeMan da, bu olayı kapağına "Konuşamayan depremzedelere gidiyorum" ifadeleriyle taşıdı.