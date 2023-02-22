Depremzedeyi konuşturmayan muhabir, LeMan dergisinin kapağına taşındı

LeMan dergisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaptığı yayın sırasında, ekiplerin gelmediğini söyleyen depremzedenin lafını kesen Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu'nu kapağına taşıyarak, "Konuşamayan depremzedelere gidiyorum" ifadesini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 09:24
Depremzedeyi konuşturmayan muhabir, LeMan dergisinin kapağına taşındı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan 11 ilde yurttaşlar, arama kurtarma ekiplerinin gecikmesine tepki gösterirken, gündemde haylice konuşulan bir olay yaşandı.

Deprem bölgesinden canlı yayın yapan Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu, Kahramanmaraş'ta konuştuğu depremzenin ekiplerin gelmediğini söylerek isyan etmesi üzerine, lafını keserek oradan uzaklaşmıştı.

Daha sonra olayın böyle olmadığını açıklasa da, yaptığı hareket büyük tepki çekmişti.

Mizah dergisi LeMan da, bu olayı kapağına "Konuşamayan depremzedelere gidiyorum" ifadeleriyle taşıdı.


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