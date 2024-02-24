Dere yatağında ölü bulunmuştu... Cinayete kurban gittiği oraya çıktı

Yayınlanma: 24.02.2024 - 14:28

Güncelleme: 24.02.2024 - 15:31

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Nebiler Mahallesi Aksu Çayı kenarında saat 10.00 sırasında köpekleriyle ava çıkan Orhan K., dere kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde olduğunu gördü.

Orhan K. hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Yapılan ön incelemede cesette ileri şekilde çürüme oluştuğu, maktülün üzerindeki sarı kazaktan dolayı Tuncay Okudan’a (34) ait olduğu değerlendirildi. Yapılan detaylı inceleme ve parmak izi sonucu, cesedin Okudan’a ait olduğu tespit edildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme çalışmasının ardından cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çalışmalar sırasında Okudan’ın yakınları feryatları yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

"KÖPEKLERİM FARK ETTİ"

Avcı Orhan K. ise, "Av günleri buraya tek başıma geliyorum. Bugünde ördek avım vardı. Motorumla geldim, motoru müsait bir yere park ettim, sonra indim biraz aşağı doğru yürüdüm. Köpeklerim fark etti. Acaba canavar falan mı var diye baktım ve cesedi gördüm. Sonra hemen 112’i aradım bilgi verdim" dedi.

"KANLI KAMYONET CİNAYETE GÖTÜRDÜ"

Öte yandan olayın geçmişiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. 12 Şubat günü saat 16.30 sıralarında Çalkaya Mahallesi Karagöl mevkiinde park halindeki bir kamyonet içinde kan ve 2 kovan olduğu ihbarıyla, asayiş ekipleri çalışma başlattı. Kamyoneti Ahmet Okudan’ın kayıp oğlu Tuncay Okudan’ın kullandığı belirlendi.

Bunun üzerine çalışmalarını daha da derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri; kamera, parmak izi çalışmaları, kadavra köpeği, SAK ekibi, kurbağa adamlar ve drone ile yapılan arama işlemleri ve alınan ifadeler sonucunda, Tuncay Okudan’ın İ.O. (27) tarafından öldürüldüğüni tespit etti.

Şüphelinin dereye attığı suç aleti tabanca ve mermiler de ekiplerce bulundu. 19 Şubat’ta gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.