Yaşlı adam evde ölü bulundu!

Aydın'ın Efeler ilçesinde evde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 13:11
Yaşlı adam evde ölü bulundu!
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Olay, Kurtuluş Mahallesi 2021 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşadığı öğrenilen Hüseyin Karakaş’tan (75) haber almayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın yaşadığı evin kapısı itfaiye ekipleri tarafından açılarak içeriye girildi.

Olay yerinde yapılan incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Karakaş’ın cansız bedeni Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.


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