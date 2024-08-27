Derede kimyasal korku: Özel kıyafetli ekipler harekete geçti

Sivas’ın Zara ilçesinde dereye atılan, tarımda kullanılan kimyasal ilaç kutuları ekipleri harekete geçirdi. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İHA
Yayınlanma: 27.08.2024 - 17:44
Derede kimyasal korku: Özel kıyafetli ekipler harekete geçti
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Zara’da tarımsal ilaçlamada kullanılan bazı kimyasal ilaç kutuları dereye atıldı. Bölge sakinleri durumu Sivas AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri özel kıyafetlerini giyerek atılan ilaç kutularını topladı.

Kısa süreliğine paniğe neden olan kutuların boş olduğu anlaşıldı. Dere kimyasal ilaçlardan temizlenirken yapılan incelemelerde bir olumsuzluğa rastlanmadı.


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