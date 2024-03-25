Dereyi geçerken suya kapılmıştı... Arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, dereyi geçerken yükselen suya kapılan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:36
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Kırsal Yukarı Durmuş Mahallesi'nde, Cırcıp Deresi'nden karşıya geçerken yükselen suya kapılan 13 yaşındaki Davut Kara'nın bulunması için AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Bölgedeki köylülerin de destek olduğu çalışmalarda, dalgıç polisler su altında arama yaparken derenin akış yönüne göre arazi taraması da gerçekleştiriliyor.

NE OLMUŞTU?

22 Mart'ta Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmek istedikleri sırada suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan Sadiye Kara (40) Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) vatandaşlarca kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar devlet hastanelerine kaldırılmış, suya kapılan Davut Kara'nın (13) bulunması için çalışma başlatılmıştı.


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