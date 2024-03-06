Deri imalathanesine baskın... Piyasa değeri 20 milyon lira!
Zeytinburnu'nda çanta imalathanesine düzenlenen baskında, yurtdışından yasadışı yollarla getirilen bin 501 piton yılanı ve devekuşu derileri ile bu malzemelerden imal edilmiş çantalar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir şahsın, Endonezya’dan yasadışı yollarla Türkiye’ye getirttiği yabani hayvan derilerini imalathanesinde çanta ve benzeri aksesuarlara dönüştürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaştı.
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON LİRA
Polis, söz konusu yabani hayvan derilerinden Zeytinburnu’nda bulunan bir imalathanede çanta üretildiğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında operasyon için düğmeye basan ekipler, imalathaneye baskın düzenledi.
Operasyonda, piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan bin 486 adet piton derisi, 11 adet deve kuşu derisinden yapılma çanta, 4 adet piton derisinden yapılma çanta olmak üzere toplam bin 501 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.
Baskında işyeri sahibi S.T. adlı şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
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