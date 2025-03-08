Derneğe 'kumar' baskını: 38 kişiye ceza yağdı!

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir dernekte kumar oynayan 38 kişiye toplam 351 bin 386 lira para cezası verildi.

Derneğe 'kumar' baskını: 38 kişiye ceza yağdı!
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DHA
Yayınlanma: 08.03.2025 - 13:20

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı.

Ekipler, dün saat 20.30 sıralarında dernekte gerçekleştirdiği denetimde 38 kişiyi iskambil kağıtları ve tombala malzemeleri ile kumar oynarken suçüstü yakaladı.

CEZA YAĞDI!

Şüphelilere toplam 351 bin 386 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu İ.K. (48) hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem başlatıldı.


Etiketler: #Samsun #Emniyet

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