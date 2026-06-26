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Dernek başkanının oğlu feci kazada hayatını kaybetti

Dernek başkanının oğlu feci kazada hayatını kaybetti

26.06.2026 11:28:00
Güncellenme:
DHA
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Dernek başkanının oğlu feci kazada hayatını kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 12 yaşındaki Mehmet Furkan Saraçoğlu, hayatını kaybetti. Mehmet Furkan Saraçoğlu'nun, Ayvalık Körfez Yörükleri Derneği Başkanı Bülent Saraçoğlu'nun oğlu olduğu aktarıldı.

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Türközü köyü yakınlarında dün saat 16.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosikletteki Mehmet Furkan Saraçoğlu (12) ile yanındaki arkadaşları Kemal S. ve Sabahattin K., araçtan savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde Mehmet Furkan Saraçoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer 2 yaralının hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

DERNEK BAŞKANININ OĞLU

Kazada ölen Mehmet Furkan Saraçoğlu'nun, Ayvalık Körfez Yörükleri Derneği Başkanı Bülent Saraçoğlu'nun oğlu olduğu belirtildi. Saraçoğlu'nun cenazesinin, bugün Ayvalık Karaayıt Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

İlgili Konular: #kaza #Çocuk #Balıkesir #motosiklet

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