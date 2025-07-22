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Dernek binası mühürlendi: Furkan Vakfı üyeleri ile polis arasında arbede!

Dernek binası mühürlendi: Furkan Vakfı üyeleri ile polis arasında arbede!

22.07.2025 14:34:00
Güncellenme:
DHA
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Dernek binası mühürlendi: Furkan Vakfı üyeleri ile polis arasında arbede!

Ankara'da Alparslan Kuytul’un lideri olduğu Furkan Vakfı'na bağlı dernek binası mühürlendi. Karara tepki gösteren vakıf üyeleri ile polis arasında arbede yaşandı.

Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü, Alparslan Kuytul'un lideri olduğu Furkan Vakfı'na bağlı Furkan Eğitim ve Araştırma Derneği’ne ait merkez bina ile Sincan, Şentepe ve Ulus ilçelerindeki 3 temsilcilikte denetim gerçekleştirdi.

Dernek binalarında izinsiz lokal faaliyeti yürütüldüğü gerekçesiyle idari para cezası kesilerek merkez bina ve 3 temsilciliğin mühürleneceği tebliğe edildi.

POLİSLE KALABALIK ARASINDA ARBEDE

Bugün polis eşliğinde merkez bina mühürlenirken, vakıf üyeleri bina önünde toplanarak, bu karara tepki gösterdi. Polisle kalabalık arasında arbede yaşandı. Mühürleme işleminin tamamlanması ardından vakıf üyeleri bu kez Ulus'taki Atatürk heykeli önüne yürüdü. Alanda toplanan grup, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerine tepki gösterdi. Polis kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

"MÜHÜRLEME KARARLARI TAMAMEN KEYFİ, SİYASİ VE MAKSATLIDIR"

Alanda açıklama yapan Alparslan Kuytul, "Sözde lokal amaçlı kullanımlar ve alkollü içki kullanımı bahanesiyle uygulanan bu karar, kamuoyunun vicdanını kandırmaya yönelik bir kılıftan ibarettir. Herkes bilmektedir ki Furkan Hareketi’nin derneklerinde alkollü içki içilmesi gibi bir durum söz konusu dahi olamaz. Bu mesnetsiz iddialarla yapılan mühürleme kararları tamamen keyfidir, siyasidir ve maksatlıdır" dedi.

İlgili Konular: #Furkan Vakfı #Alparslan Kuytul #dernek

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