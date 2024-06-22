Deştin’de yaşam alanına sahip çıkanları hedef gösterdiler
Muğla Menteşe’deki Deştin köyünün 7 bin 751 dönümlük alanına yapılmak istenen çimento fabrikası, yaşam savunucularının ve köylülerin mücadelesi sonucunda iptal edildi. Ancak, Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, projeye karşı çıkan yaşam savunucuları hakkında karalama kampanyası başlattığı iddia ediliyor.
Muğla merkezli yerel gazetelerde yer alan haberlerde, projeye karşı mücadele eden Esra Ünlü, Ferah Gümüş, Haluk Özsoy, İsmail Şener, Mustafa Tuncaeli, Kadriye Tuncaeli ve Nuray Şahbudak’ın 'fonlandığı' iddia edildi.
Bu haberleri yapan sitenin temsilcisi Samet Yamen’in ise, Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sahiplerinin akrabası olduğu öne sürülüyor.
DESTEK VE TEPKİLER
Türkiye Ormancılar Derneği Muğla Şubesi, Mandalya Çevre Platformu, Milas Yurttaş İnisiyatifi, Deştin Çevre Platformu, Muğla Yeşil Yaşam Derneği ve Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği gibi birçok kuruluş, konuya ilişkin basın açıklamaları yaptı.
Açıklamalarda, “Yersiz iddiaların hedefindeki tüm yaşam ve çevre savunucularıyla gönül birliği içinde olduğumuzu duyuruyoruz. Muğla, gözü para hırsıyla dolu patronlara da onların kiralık gazetecilerine de yaratılmak istenen karanlığa da asla teslim olmayacaktır” denildi.
NE OLMUŞTU?
Yaşam savunucuları ve köylüler, çimento fabrikasına karşı uzun yıllardır mücadele ediyor. Yurttaşlar, hem hukuki yollarla hem de nöbetler tutarak projeye karşı durdu.
Açılan davalar sonucunda mahkeme, projenin hukuka aykırı olduğuna karar verdi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu' kararını iptal etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çocuk doğru söylüyor, Diyanet’in görüşü de bu şekilde’
- Fatih Terim'den Arda Güler iddiası!
- Başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı!
- Ünlü peynir markası marketlerden kaldırıldı
- Yılmaz Özdil’den Özgür Özel’e: Özür dileyene kadar…
- 15 yaşındaki kızını tehdit ederek ilişkiye girdi
- ‘Bunlar zengin eşkıya’
- 'Geçen yıl 3 albay arkadaşımızı dövdüler'
- Skandal paylaşımları ortaya çıktı!
- Diyarbakır ve Mardin yangınında can kaybı 12'e yükseldi