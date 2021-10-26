DEVA Partili Yeneroğlu'ndan tezkere açıklaması: "Çekimser" olduğumuzu kamuoyuna bildiririm

26 Ekim 2021 Salı, 19:27

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Meclis'ten geçen Suriye ve Irak tezkeresine ilişkin, parti eğilimlerinin çekimser olduğunu ifade etti.

Türk askerinin Irak ve Suriye’deki görev süresini iki yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. İşari yapılan oylamada; AKP, MHP ve İYİ Parti’nin “evet” oyu verdiği tezkereye, CHP ve HDP “hayır” oyu kullandı.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türk askerinin Irak ve Suriye’deki görev süresini iki yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi için çekimser oy kullandığını açıkladı.

Yeneroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

Az evvel Mecliste oylanan 16 Ekim 2021 tarihli tezkere oylamasına partimizin Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun bugünkü temayülü doğrultusunda destek vermedim.



Parti eğilimimiz gereğince "çekimser" olduğumuzu kamuoyuna bildiririm. — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) October 26, 2021

YENEROĞLU'NDAN PARTİ ADINA AÇIKLAMA

Az evvel Mecliste oylanan 16 Ekim 2021 tarihli tezkere oylamasına partimizin Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun bugünkü temayülü doğrultusunda destek vermedim. Parti eğilimimiz gereğince ‘çekimser’ olduğumuzu kamuoyuna bildiririm.

Partimizin tutumuna yönelik eğilim, söz konusu tezkerenin; Yetkinin mutat olmayan ve ayrıca seçim sürecini de kapsayacak denli uzun olmasıyla seçimleri huzursuz hale getirme ihtimali, Birden fazla ülke sınırlarındaki farklı tehditlerin birleştirilerek sunulması,

"BİR KİŞİNİN ŞAHSİ DÜRTÜLERİNE BAĞLI OLARAK YÜRÜTÜLEN..."