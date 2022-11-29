DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçim kampanyasına başladı

29 Kasım 2022 Salı, 14:43

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, Haziran 2023'te yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde yürüteceklerin kampanya için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Erol, bugün düzenlediği basın toplantısında, ‘Kazanan Türkiye olsun. Oylar DEVA olsun’ sloganıyla ‘mavi yelekler’ giyerek her gün sokaklarda vatandaşlarla birlikte olacaklarını söyledi.

‘KAZANAN TÜRKİYE OLSUN, OYLAR DEVA OLSUN’

Seçimlere ilk hazırlanan parti olarak iddialarını ortaya koyduklarını belirten Erhan Erol, şunları söyledi:

"Türkiye tarihinde bir ilkin altına imza atıyoruz. DEVA Partisi olarak, seçimlerden sonra neler yapacağını somut ve kapsamlı bir şekilde ortaya koyarak seçimlere hazırlanan ilk parti olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu özgüvenle DEVA Partisi’nin yeni kampanyasını başlattık. Kampanyamızın adı, ‘Kazanan Türkiye olsun. Oylar DEVA olsun’. Bizler, kampanya dönemi boyunca her gün mavi yeleklerimizle İstanbul sokaklarında olacağız. Türkiye’yi mutlu çalışanların, mutlu emeklilerin, mutlu gençlerin, mutlu kadınların ülkesi yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Seçimleri, 7’den 70’e, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye’nin kazanacağına inanıyoruz."

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Herkesi kampanyaya güç vermeye çağırdıklarını belirten Erol, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik krizin 6 ayda çözülmesi, enflasyonun 2 yılda tek haneye düşmesi, mutlak yoksulluğun son bulması için ‘Oylar DEVA olsun’ diyoruz. Yargının bağımsız olması, yolsuzlukların üstüne gidilmesi, görevinden haksız yere ihraç edilenlerin hakkına ve itibarına kavuşması için ‘Oylar DEVA olsun’ diyoruz. İnternetin gençlere ücretsiz verilmesi ve mülakat sisteminin kaldırılması için ‘Oylar DEVA olsun’ diyoruz. Sınır güvenliğimizin sağlanması için ‘Oylar DEVA olsun’ diyoruz. EYT sorununun çözülmesi, Yaşlı Bakım Sigortası’nın hayata geçmesi için ‘Oylar DEVA olsun’ diyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza asgari gelir desteğinin sağlanması, çocukların eğitim ve sağlık harcamaları için verilen sosyal yardımların artırılması için ‘Oylar DEVA olsun’ diyoruz. Engelli aylıklarının yükseltilmesi, engelli vatandaşlarımıza kamuda ayrılan kontenjanların doldurulması ve mesleki eğitim verilmesi için ‘Oylar DEVA olsun’ diyoruz. Çiftçinin borcunun en az 2 yıl faizsiz ertelenmesi, gübre ve yem parasının yarısının devlet tarafından karşılanması, çiftçiye ucuz elektrik verilmesi ve tüm sulama yatırımlarının tamamlanması için ‘Oylar DEVA olsun’ diyoruz. ‘Kazanan Türkiye olsun’ diyoruz. ‘Kazanan İstanbul olsun’ diyoruz. Kampanyamız, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun."