Devlet Bahçeli, Diyarbakır ziyareti üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

10 Mart 2022 Perşembe, 17:29

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki kez ertelenen Diyarbakır ziyaretini gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da, Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde partiye yeni katılan üyeler için düzenlenen törene katıldı.

'Helalleşme buluşmaları' programı kapsamında dün akşam kente giden Kılıçdaroğlu, ilk ziyaretini HDP il binası önünde oturan ailelere yaptı. Basınla paylaşılan programda yer verilmeyen HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. CHP lideri, basınla paylaşılan programda yer almayan ziyaret için otele geçmeden önce Öğretmenevi’ne giderek, gündüz HDP il binasının önünde oturma eylemi yapan ailelerle görüştü.

Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da, “Bu ülkeye barışı mutlaka getireceğim. Bu ülkeye huzuru mutlaka getireceğim. Bu ülkeye kardeşliği mutlaka getireceğim. Bedeli ne olursa olsun, bu memleketin huzura ihtiyacı var. Beraber yaşamaya ihtiyacı var. Kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ve en önemlisi helalleşmeye ihtiyacı var. Bunu yapacağız. Birlikte yapacağız” dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından 1300 yeni CHP üyesini temsilen 55 yeni üyeye tek tek rozet taktı.

DİYARBAKIR ZİYARETİ ÜZERİNDEN KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu Diyarbakır ziyareti üzerinden hedef aldı. Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretinin Antalya'da bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimi ve dış bağlantılı siyasi bir operasyon olduğunu iddia etti.

Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, yaşanan ibretlik sahneleri, yapılan ilkesiz açıklamaları, yaygınlaşan itibarsız tavırları deşifre etmekle kalmamış, bölücülüğün CHP bünyesine nasıl tutunduğunu belgelemiş, resmetmiş ve teyit etmiştir" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'nin paylaşımları şu şekilde:

Kılıçdaroğlu, düzenlenen toplantıya katılanlara hitaben gerçekleştirdiği konuşmasının bir yerinde, “bana her şeyi açık açık sorabilirsiniz” diyerek sözde demokrat bir imaj vermeye, gerçeklerle bağdaşmayan her düşünceye açık bir profil çizmeye heveslenmiştir.

Tarihsel kökü Diyarbakır’da kurulan Akkoyunlulara dayanan bir vatan evladı olarak Kılıçdaroğlu’na benim de sorularım vardır ve cevabını almak en doğal hakkımdır. Sayın Kılıçdaroğlu, madem bu kadar geniş gönüllü ve hazır cevapsın, o zaman hodri meydan.

PKK, 1978 yılında, Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nin Fis Köyü’nde birinci sözde kongresinde, Marksist-Leninist çizgide büyük Kürdistan’ın kurulmasını hedef olarak belirlemişti. Sayın Kılıçdaroğlu, dört parçalı büyük Kürdistan’ın kurulmasından yana mısın, değil misin? Açıkla.

ZİYARETİ ANTALYA'DAKİ RUSYA-UKRAYNA ZİRVESİNE BAĞLADI

Terörist Demirtaş’ın annesini ziyaret etmeyi düşünüyorsan, hemen arkasından Şanlıurfa’ya geçip İmralı canisi Abdullah Öcalan’ın ailesini de ziyaret edip onlarla hasret gidermeyi planlıyor musun? Cevabı uzun uzun vermene gerek yok. Evet/hayır demeni yeterli kabul edeceğim.

Sayın Kılıçdaroğlu, son sorum şudur: 28 Şubat 2022 tarihinde yuvarlak masa etrafında buluştuğun zillet ortaklarına bağımsız büyük Kürdistan’a taraftar olup olmadıklarını sorup onların gerçek niyetini, kafalarının içinde saklı duran kanaatlerini öğrenmeyi aklından geçiriyor musun?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, Türkiye’nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur.

Ülkemiz tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapıyorken Kılıçdaroğlu’nu dürte dürte harekete geçirip fitne görevine sevk edenler, hem küresel husumetin hem de bölgesel çatışmaların devamını projelendiren odaklardır. CHP Genel Başkanı istikrarsızlığın ve zalim emellerin kuryesidir.

BAHÇELİ: SANA BİR İYİ, BİR DE KÖTÜ HABERİM VAR