Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, Köksal Engür için taziye mesajı yayımladı

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 12:02

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 12:02

Son dönemlerde Leyla ile Mecnun dizisinde oynadığı ‘Ak Sakallı Dede’ rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı seslendirme sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Köksal Engür, 77 yaşında hayata veda etti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Engür'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Kurt, yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Türk tiyatrosunun değerli oyuncusu, seslendirme sanatçısı İsmail Köksal Engür'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı dilerim."