Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, Köksal Engür için taziye mesajı yayımladı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Türk tiyatrosunun usta ismi Köksal Engür'ün ölümünün ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

AA
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 12:02
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, Köksal Engür için taziye mesajı yayımladı
Abone Ol google-news

Son dönemlerde Leyla ile Mecnun dizisinde oynadığı ‘Ak Sakallı Dede’ rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı seslendirme sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Köksal Engür, 77 yaşında hayata veda etti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Engür'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. 

Kurt, yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Türk tiyatrosunun değerli oyuncusu, seslendirme sanatçısı İsmail Köksal Engür'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı dilerim."


köksal engür Devlet tiyatroları

İlgili Haberler

Köksal Engür kimdir, nereli, kaç yaşında? Köksal Engür neden öldü?

Köksal Engür kimdir, nereli, kaç yaşında? Köksal Engür neden öldü?
İmamoğlu'ndan Köksal Engür paylaşımı

İmamoğlu'ndan Köksal Engür paylaşımı
Oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

Oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

En Çok Okunan Haberler