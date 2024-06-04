Devrilen iş makinesinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Balıkesir’in Havran ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Havran’ın kırsal Kocadağ Mahallesi’nde iş makinesi çalışma sırasında devrildi. Bu sırada iş makinesinin yakınlarında bulunan Fatih Sakar (11) aracın altında kaldı.
Kaza sonrasında bölgeye 112 sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada 11 yaşındaki Fatih iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.
Çocuğun cenazesi Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!
- Taciz mesajları yüzünden hesabını gizledi
- Şehit pilotların kimlikleri belli oldu!
- Özel'den Ersan Şen'e tepki...
- Arkadan bıçaklayan 4 burç
- AKP'de moralleri alt üst eden anket!
- Görevden alma yetkisi iptal edildi
- Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı
- 'Esma Esad’ öldü' iddiası gündem oldu
- 'Tükendim' açıklaması gündem olmuştu: Diziye veda ediyor