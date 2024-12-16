Devrim şehidi Kubilay'ın anıtına çirkin saldırı

Yayınlanma: 16.12.2024 - 18:04

Güncelleme: 16.12.2024 - 18:04

İzmir’in Menemen ilçesinde 84 yıl önce şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın Efeler Belediyesi tarafından 1 yıl önce yaptırılan kaidesi kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalandı. Yaşanan olay sonrası Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği tepki gösterdi.

Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü önündeki sokağın içinde yer alan Kubilay'ın anıtın kaidesi kırılarak parçalandı. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) Genel Merkez, MYK Üyesi Sayın Remzi Çomakcı, "Mustafa Fehmi Kubilay'ın anıtına yapılan saldırı sıradan, basit bir olay olarak görülmemelidir. Hedef; laik demokratik Cumhuriyet ve onun devrimleridir. Gericiliğin ve karşı devrim saldırıları yurdun her yerinde karşımıza çıkıyor. Ülkemizdeki bütün Cumhuriyetçilere düşen ortak görev ve sorumluluk; Cumhuriyetin devrimci kazanımlarının korunması ve geliştirilmesidir. Böylesi bir olayda seyirci kalınması yarınlarda yeni gerici saldırılara kapı aralayacaktır. O nedenle, ben Cumhuriyette doğdum. Cumhuriyetin okullarında okudum. Cumhuriyetinokullarında öğretmenlik yaptım. Bu olayda sorumluğu olan herkesi göreve davet ederken, gerici saldırıyı gerçekleştiren Cumhuriyet ve demokrasi düşmanlarını kınıyorum” dedi.