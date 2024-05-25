Dijitalle uzaktan çalışma için ayda 4 bin Avro şart: ‘Göçebelik’ pahalı!

Yayınlanma: 25.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.05.2024 - 04:00

Küresel CovId-19 salgını ile yaygınlaşan uzaktan çalışma modelleri ülke sınırlarını aşarak yeni bir turizm alanı haline geldi.

Dünyada sayıları 40 milyonu aşan “dijital göçebeler” ülkeler için önemli bir gelir kapısı olarak da görülüyor. Dijital göçebeler, tek bir bilgisayar ve internet bağlantısıyla dünyanın başka bir ucundan çalışma hayatına katılıp kariyerlerinde ilerlemeye devam edebiliyorlar. İnternet hızının yüksek, aylık yaşam maliyetinin düşük olduğu turistik yerleri tercih eden dijital göçebelerin en çok seyahat ettiği ülkeler arasında Tayland, Arjantin, Endonezya, Meksika ve Portekiz yer alıyor.

60 MİLYONA ÇIKACAK

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği’nden edinilen bilgiye göre Eylül 2021’de 21 olan dijital göçebe vizesi veren ülke sayısı 15 Nisan itibarıyla 58’e ulaştı. 30’a yakın ülke de vizelerini teşviklerle güncellemek için çalışıyor. Geçen yıl Seyşeller, İspanya, Brezilya, Güney Afrika ve Estonya farklı teşvikler açıklarken 30’a yakın ülke de vergi ve oturum avantajları ile 40 milyon “paralı göçmeni” çekmek için bu yarışa girme peşinde. Dijital göçebelerin sayısının 2030’a kadar 60 milyonu bulacağı hesaplanıyor. Türkiye de bu kapsamda yakın zamanda dijital göçebe vizesini devreye aldı. Türkiye, 32 Avrupa ülkesi ile ABD, Kanada, Rusya, Ukrayna ve Belarus’tan 21-55 yaş arasında, en az 6 ay geçerli bir pasaport, üniversite diploması veya denklik belgesi ve dijital göçebe olarak çalışıldığını kanıtlayan belgelerle başvuruları kabul etmeye başladı.

Bilişim teknolojileri, medya, reklamcılık, halkla ilişkiler ve pazarlama alanında çalışanların en fazla tercih ettiği dijital göçebeler bilinenin aksine sürekli göç etmiyor. Bu gezginlerin çoğu her varış noktasında 1-3 veya 3-6 ay geçiriyor, sadece yüzde 9’u 1 yılda 10’dan fazla ülkeye seyahat ediyor. Flatio platformunun 2023 yılı raporuna göre dijital göçebelerin yarısından fazlası 30-39 yaş, yüzde 23’ü 18- 29 yaşta. Dijital göçebeler için yeni bir ülke seçerken en önemli faktör maliyet. Dijital göçebe olmak için ayda yaklaşık 4 bin Avro kazanmanız gerekiyor. Dijital göçebelerin, işlerini herhangi bir yerden yapabilme özgürlüğü sayesinde küresel ağ ve pazarlara ulaşmaları daha kolay. Dijital göçebelik sayesinde istediğiniz yeri ofise çevirebilir, mesai saatlerinizi kendinize göre yeniden düzenleyebilirsiniz.

KALACAK YER SORUN

Dijital göçebelere göre böyle bir yaşam tarzının “en sinir bozucu” kısmı kalacak yer bulmak. Özel daireler ve otel odaları en yaygın konaklama seçenekleri olarak öne çıkarken bunları hosteller takip ediyor. Arkadaş bulmak, dijital göçebe olmanın diğer sıkıntılarından biri. Ayrıca vize sorunu da dijital göçebelerin hayatını zorlaştırıyor.