Dikkat: 200’ün üzerinde hastalığın taşıyıcısı olabilirler!

Sıcak havalarda insanların kabusu olan ve kan emerek beslenen keneler, kalıcı sağlık sorunlarına, hatta ölüme bile sebep olabiliyor. Kocaeli Veteriner Hekimler Oda Başkanı Mehmet Bostancı, kenelerin 200’ün üzerinde hastalığın taşıyıcısı olduğunu ifade ederek, bu parazitlerle mücadelede ilaçlama ve açık renkli kıyafet giyiminin önemli rol oynadığına dikkat çekti.

İHA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 10:20
Dikkat: 200’ün üzerinde hastalığın taşıyıcısı olabilirler!
Abone Ol google-news

Özellikle sıcak havalarda doğada sıklıkla karşılaşan keneler, insan sağlığı için ciddi tehdit oluşturabiliyor. Kenelerin neden olduğu hastalıklar zamanında teşhis ve tedavi edilmediğinde kalıcı sağlık sorunlarına, hatta ölüme bile sebep olabiliyor.

Kocaeli Veteriner Hekimler Oda Başkanı Mehmet Bostancı, yaz aylarına girilmesiyle vatandaşları kenelere ve sebep oldukları hastalıklara karşı uyardı.

"DAHA ÇOK YÜKSEK RAKIMLI VE NEMİN DÜŞÜK OLDUĞU BÖLGELERDE GÖRÜLÜR"

Kenelerin, hayatlarını devam ettirebilmek için kan emmek zorunda kalan eklem bacaklılar olduğunu söyleyen Bostancı, "Keneler daha çok yüksek rakımlı (800 metre üzerinde) ve düşük nemin olduğu bölgelerde görülebilmektedir. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsünü taşıyan keneler yüksek rakımda ve düşük neme sahip yerlerinde yaşarlar" dedi.

"200’ÜN ÜZERİNDE HASTALIĞIN TAŞIYICISI OLABİLİRLER"

Kenelerin birçok hastalık yayabileceğine dikkat çeken Bostancı, "Kenelerin tüm dünyada 200’den fazla hastalığı naklettikleri bilinmektedir. Bunların başında ise Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı gelebilmektedir. Keneler emme esnasında tükürük yoluyla virüsü kana karışabilmektedir. Vatandaşlarımızın özellikle bu dönemlerde ilkbaharın sonu ve yaz aylarında popülasyonun yoğun olduğu dönemde meraya, piknik alanlarına ya da park ve bahçelere gittiklerinde açık renkli elbise giyinmeleri, çorapları paçalarına kadar çekmeleri, elbiselerine repellent uygulamaları ve aktivite sonrası tüm vücutlarını kene yönünden kontrol etmelilerdir" dedi.

"KOPARTMAYIN, EZMEYİN"

Kene tutunmasında yapılabilecek en önemli davranışın en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak olduğunu kaydeden Mehmet Bostancı, "Kene ile karşılaşıldığında vatandaşlarımızın en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerekir. Keneyi hiçbir şekilde kendi imkanlarıyla çıkartmamaları, kopartmamaları ve ezmemeleri gerekir ki keneler hastalığı yaymasınlar" diye konuştu.

Mehmet Bostancı, keneye karşı alınabilecek önlemler hakkında da bilgiler vererek, "Meraların sürülmesi, tarlaların biçilmesi, otların kurutulması ve sökülmesi gibi kene popülasyonunu önleyici fiziksel önlemlerin yanı sıra kimyasal mücadelede yapılmalıdır. En etkili yöntemlerden biri olarak bilinen hayvanların üzerinde veya çevresinde bulunan kenelerin akarasidler tarafından yok edilmesidir. Ancak geniş çaplı bir çevre mücadelesinin ekolojik dengeye zarar vereceği, insan da dahil birçok canlı türünün sağlığını olumsuz etkileyeceği unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.


sıcak hava haberleri sıcak haberleri Kene haberleri

İlgili Haberler

Mısır tarlasında 550 kök hintkeneviri ele geçirildi

Mısır tarlasında 550 kök hintkeneviri ele geçirildi
Giresun’da kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti

Giresun’da kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti
Kenenin ısırdığı şahıs, hayatını kaybetti

Kenenin ısırdığı şahıs, hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu’nun adaylık ve parti içine yönelik sert mesajlar verdiği çıkışı, CHP içinde nasıl yorumlandı?

Kılıçdaroğlu’nun adaylık ve parti içine yönelik sert mesajlar verdiği çıkışı, CHP içinde nasıl yorumlandı?
Aryna Sabalenka Roland Garros’ta ikinci tura çıktı

Aryna Sabalenka Roland Garros’ta ikinci tura çıktı
İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan araştırma görevlisi açığa alındı

İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan araştırma görevlisi açığa alındı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Sinan Oğan, kendisini dinlemeye gelen 48 kişiye seslendi: 'İnşallah 2028'de sağın ortak adayı olacağım'

Sinan Oğan, kendisini dinlemeye gelen 48 kişiye seslendi: 'İnşallah 2028'de sağın ortak adayı olacağım'
Erkekleri kalbinden vuran kokular…

Erkekleri kalbinden vuran kokular…
Pendik'teki parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme: Görüntüler ortaya çıktı

Pendik'teki parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme: Görüntüler ortaya çıktı
Fotoğraf ve tarihseverlerin yeni gözde rotası: Didim

Fotoğraf ve tarihseverlerin yeni gözde rotası: Didim