Dikmecelilerin zeytinliklerine yine el konuldu

Yayınlanma: 11.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.06.2024 - 04:00

Köylüler, arazileri üzerindeki acele kamulaştırma ve el koyma kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Cumhurbaşkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 25 Eylül’de dava açtı. Mahkeme konuya ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Dosyanın Danıştay’da olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili yargı süreci devam ederken Dikmecelilerin arazilerine “el konulmaya” devam ediliyor. Geçen günlerde birçok yurttaşın tapulu arazisi TOKİ konutu ve karayolu yapımı için kamulaştırıldı. Bu kapsamda yine yurttaşların zeytin ağaçlarının söküleceği öğrenildi.

‘TEK GEÇİMLERİ BU’

Dikmece köylülerinden Betül Saldıray, konuya ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “TOKİ ve karayolu yapımı için yine arazilerimize el konuldu. Daha önceki el koymalarına ilişkin mahkemeye başvurduk. İki kez yürütmeyi durdurma kararı aldık. Sonra bu kararlar geri çevrildi. Davamız Danıştay’da ancak inşaat ve el koyma işlemlerine devam ediliyor. Burada yaşayanların tek geçim kaynağı bu zeytinlik ve tarım arazileri” ifadelerini kullandı.

