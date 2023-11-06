Dilan-Engin Polat davasında yeni gelişme: Savcılık 'kayyum' talebinde bulundu
Haklarında başlatılan kara para aklama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan- Engin Polat çiftine ait şirketlere savcılık tarafından kayyum atanması talep edildi.
Cumhuriyet yazarı ve gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polat ailesi hakkında yürütülen davaya ilişkin, "Polat davası ile ilgili bir gelişme daha oldu" dedi.
Ağırel paylaşımında, "Savcılık tedbir konulan 21 şirket için soruşturma ve kovuşturma süresi boyunca şirket yönetimlerine kayyım atanmasını istedi" ifadelerini kullandı.
Polat davası ile ilgili bir gelişme daha oldu.— Murat AĞIREL (@muratagirel) November 6, 2023
Savcılık tedbir konulan 21 şirket için soruşturma ve kovuşturma süresi boyunca şirket yönetimlerine kayyım atanmasını istedi.
NE OLMUŞTU?
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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