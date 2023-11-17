Dilan-Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 19:09

Güncelleme: 17.11.2023 - 19:10

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, 5 Kasım günü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "vergi usul kanununa muhalefet", "mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek", "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme" suçlarından tutuklanmıştı.

Tutuklanan isimlerden biri de Polat çiftinin şirketlerinin mali müşavirliğini yapan Ahmet Gün olmuştu.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ahmet Gün bugün, Engin Polat'ın kardeşi Can Polat, amcası Halit Polat, dayısı Metin Yılmaz, Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu’nun da dün nakledildiği Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

İTİRAFÇI OLMUŞTU

Polat çiftinin hem muhasebe işlerine bakıp avukatlığını yapan ve 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilen Ahmet Gün, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyerek savcıya ifade vermişti. Gün, ifadesinde sahte fatura işlemlerinin detaylarını anlatmıştı.