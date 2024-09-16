Dilan Polat'tan Engin Polat'ın tahliyesi sonrası ilk paylaşım

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'tan eşi Engin Polat'ın tahliyesi sonrası ilk paylaşım geldi.

Dilan Polat'tan Engin Polat'ın tahliyesi sonrası ilk paylaşım
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:07

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçundan yargılanan ve geçtiğimiz haftalarda cezaevinden tahliye olan sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat çifti sessizliğini bozdu.

Engin Polat'ınt tahliyesinin ardından sosyal medya paylaşımlarına ara veren Dilan Polat, eşi ve kendisinin gölgesini paylaştı. 


Etiketler: #Dilan Polat #Engin Polat

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