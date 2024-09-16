Dilan Polat'tan Engin Polat'ın tahliyesi sonrası ilk paylaşım

Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:07

Güncelleme: 16.09.2024 - 11:32

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçundan yargılanan ve geçtiğimiz haftalarda cezaevinden tahliye olan sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat çifti sessizliğini bozdu.

Engin Polat'ınt tahliyesinin ardından sosyal medya paylaşımlarına ara veren Dilan Polat, eşi ve kendisinin gölgesini paylaştı.