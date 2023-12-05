Dilan Polat ile Engin Polat’ın lüks araçları TMSF’ye çekildi!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 19:10

Güncelleme: 05.12.2023 - 19:28

Haklarında “kara para aklama”, “bahis oynatma” ve “vergi kaçırma” gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkında yürütülen soruşturma devam ederken, Polat çiftinin araçları Ataşehir’deki Yediemin Otoparkı’na çekildi.

Şirketine kayyum atanan Polat çiftinin araçları, otoparka günlük ücret ödemesi yapılması nedeniyle kayyumların isteğiyle otoparktan çekiciyle alındı.

Araçların Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na (TMSF) götürülmek üzere konvoy halinde yola çıkartıldığı bilgisine ulaşıldı.

Konvoy, akşam trafiğine takılınca yurttaşlar tarafından görüntülendi.