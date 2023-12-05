Polat çiftinin 'kaynağı' olduğu iddia ediliyordu: 'Nasıl patronu olayım, 2019 model arabaya biniyorum'

Yayınlanma: 05.12.2023 - 11:06

Güncelleme: 05.12.2023 - 11:36

Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurmak suçlamalarıyla tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat dosyasına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Polat çiftinin ‘kaynağı’ olduğu iddia edilen Sibel Bal Kotan konuştu.

Suçlamaları kabul etmeyen Kotan, "Ben yasadışı bahisçi de olabilirim, suçlu da olabilirim. Sonuna kadar suçlu da olabilirim ama benim Dilan Polat ile alakam yok. Ben bu kadını hayatımda görmedim, tanımıyorum, bilmiyorum, hayatımda adı geçmedi. Ben Dilan Polat'ın nasıl patronu olayım, 2019 model arabaya biniyorum. Benim kadını tanıma şansım yok" ifadelerini kullandı.

“İKİ KURUŞU ÜST ÜSTE GETİREN BİR KADINIM BEN”

ATV'nin haberine göre, Kotan Karayipler'deki Saint Lucia vatandaşlığı aldığını kabul etti. Kotan bunun hakkında ise, "2 tane oğlum var. Ben bunları dedim ABD'de okutacağım. Bana bir teklif geldi, Saint Lucia'da vatandaşlık var, 20 bin dolar, dedik ki alalım o zaman. Çocuklarını zorla okutan. İki kuruşu üst üste getiren bir kadınım ben. Çocuğumu ABD'de okutuyorum elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.