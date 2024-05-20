Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme: Şikayetinden vazgeçti

Bahçeşehir’de bulunan güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında şikayetçi olan Banu Parlak şikayetinden vazgeçti.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 18:19
Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme: Şikayetinden vazgeçti
Abone Ol google-news

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. 

Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın ‘azmettirme’ suçundan cezalandırılması istenen davanın ilk duruşması 25 Nisan günü Küçükçekmece Adliyesi’nde görülmüştü.

Banu Parlak duruşmanın görülmesinden yaklaşık 1 ay sonra şikayetinden vazgeçti.

Parlak sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaşamış olduğum korkunç olay sonrasında eski arkadaşım Dilan Polat ve ailesi ile aynı dönemde zorlu süreçlerden geçmemiz sebebiyle görüşme sağlayamamıştık. Yakın süreçte aile ortamında bir araya geldik ve yaşadığımız zorlukları birbirimize anlattık. Nilda‘nın bana ‘Banu abla annem senin kurşunlandı gün çok ağladı’ demesi üzerine dosya benim için kapanmıştır. Ben bu zamana kadar karşımda muhatap bulamıyordum, avukatım ile yapmış olduğumuz durum değerlendirmesi sonucu olayı direkt şahısların kendisinden dinlememiz gerektiği kanısına vardık. Avukatım sayesinde sonunda bana durumu net izah edebilecek bir muhatap buldum. Durumu detaylı olarak dinledim. Dilan ve ailesinin böyle bir eylemde bulunmayacağına kanaat getirdim. Bu nedenle de kendileri hakkında şikayetten vazgeçtim. Umarım adalet yerini bulur. Şunu da belirtmek isterim Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat benim şikayetimden bir gün dahi içeride yatmadı. Benim dosyam da verilen tutuklama kararı hiç infaz edilmedi. Bu zamana kadar olan tutukluluk sebepleri mali dosyadır. Tutuklulukların sebebi asla ben olmadım” dedi.


Dilan Polat haberleri Engin Polat haberleri Banu Parlak haberleri Şikayet haberleri

İlgili Haberler

Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti... Dilan Polat ve Engin Polat için karar!

Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti... Dilan Polat ve Engin Polat için karar!
Cezaevindeki Dilan Polat hakkında yeni gelişme: Sağlık durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek

Cezaevindeki Dilan Polat hakkında yeni gelişme: Sağlık durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek
Dilan Polat hapishanede kendine zarar verdi! İntihar girişimi iddiası

Dilan Polat hapishanede kendine zarar verdi! İntihar girişimi iddiası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan ‘bu iş çığrından çıktı’ diyerek kızdı: AKP’de ‘sokak hayvanları’ zirvesi!

Erdoğan ‘bu iş çığrından çıktı’ diyerek kızdı: AKP’de ‘sokak hayvanları’ zirvesi!
AFAD duyurdu: Elazığ’da deprem!

AFAD duyurdu: Elazığ’da deprem!
Reisi’nin ölümü nelere yol açabilir? Bitmeyen diken üstü hali...

Reisi’nin ölümü nelere yol açabilir? Bitmeyen diken üstü hali...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kobani Davası’yla ilgili açıklama! ‘Karar yüreklere su serpmiştir’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kobani Davası’yla ilgili açıklama! ‘Karar yüreklere su serpmiştir’
Karaköy’de börekçide bıçaklı avukat dehşeti: Üstüne mermer masa devrildi

Karaköy’de börekçide bıçaklı avukat dehşeti: Üstüne mermer masa devrildi
Esra Dermancıoğlu’dan sonra Ahu Sungur da meslektaşlarını eleştirdi: ‘Yarıçıplak bir yarış zarafetten uzak’

Esra Dermancıoğlu’dan sonra Ahu Sungur da meslektaşlarını eleştirdi: ‘Yarıçıplak bir yarış zarafetten uzak’
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez anlattı... İşte dolardan TL'ye geçişin nedenleri ve sonuçları

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez anlattı... İşte dolardan TL'ye geçişin nedenleri ve sonuçları
Bolu’da su deposu kazısında Bizans dönemine ait mezar bulundu

Bolu’da su deposu kazısında Bizans dönemine ait mezar bulundu