Dilan Polat'ın kızı Ali Yerlikaya'ya seslendi: 'Bizi annesiz babasız bıraktınız'

Karapara aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın kızları Nilda, annesinin sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 11:25
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Dilan Polat ve Engin Polat çifti, “suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023’te tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiftin kızı Nilda, annesinin sosyal medya hesabı üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketleyerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslendi. 

"BİZİ ANNESİZ BABASIZ BIRAKTINIZ" 

Nilda çektiği videoda şunları söyledi:

“Bu videoyu sesimi duyurmak amaçlı çekiyorum. Sayın Ali Yerlikaya; bahsettikleri gibi karapara, bahis yok. Neden ailem içeride? Kardeşim sürekli ağlıyor. Benim de psikolojim bozuldu artık. Dayanamıyoruz artık çok kötüyüz, lütfen süreci hızlandırabilir misiniz? Bizi annesiz babasız bıraktınız. Suçsuz yere, suçları olmadığı halde. Niye hâlâ içerideler anlamıyorum ben. Ben annemi çok seviyorum, çok özledim. Lütfen bizi ayırmayın.”


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