Dilan ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmaya iki isim daha eklendi!

Polatlar soruşturmasına daha önce yasadışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer’de eklendi.

İHA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 12:31
Dilan ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmaya iki isim daha eklendi!
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı.

Şüphelilerden 16’sı tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeni MASAK raporunun eklendiği dosyaya iki şüpheli daha eklendi. Daha önce yasadışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer’de soruşturmaya şüpheli olarak eklendi.


Derkan Başer Dilan Polat Engin Polat MASAK Veysel Şahin

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