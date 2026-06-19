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Dilovası'ndaki patlama hayatını kaybeden işçilerin ailelerine 'helalleşme' teklifi: ‘Acımız satılık değil’

Dilovası'ndaki patlama hayatını kaybeden işçilerin ailelerine 'helalleşme' teklifi: ‘Acımız satılık değil’

19.06.2026 14:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Dilovası'ndaki patlama hayatını kaybeden işçilerin ailelerine 'helalleşme' teklifi: ‘Acımız satılık değil’

Dilovası'ndaki patlamada yaşamını yitiren 7 işçinin aileleri, sanık yakınları ve aracılar üzerinden kendilerine “helalleşme” teklifleri geldiğini belirterek tepki gösterdi. Aileler, “Tüm sorumlular yargılanana ve hak ettikleri cezaları alana kadar şikâyetçiyiz” açıklamasını yaptı.

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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde parfüm fabrikasında meydana gelen ve 3’ü çocuk, 6’sı kadın 7 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetine ilişkin ailelerden yeni açıklama geldi.

Yakınlarını kaybeden aileler, yargı sürecinin “yavaş ve yanlış” ilerlediğini belirterek adalet mücadelelerini sürdüreceklerini duyurdu.

Aileler tarafından yapılan açıklamada, olayın üzerinden 7 ay geçtiği belirtilerek, “Sevdiklerimizi kaybetmenin acısı, yası ve adalet mücadelesini yürütüyoruz. İkinci duruşmada katliamda sorumluluğu olan sanıklar tahliye edilmeye başlandı. Kamu görevlilerinin yargılanması halen başlamadı” denildi.

AİLELER ADALET NÖBETİ BAŞLATTI

Yargı sürecine tepki gösteren aileler, Gebze Kent Meydanı’nda adalet nöbeti başlattıklarını açıkladı. Her pazar nöbet tuttuklarını belirten aileler, tüm sorumluların yargılanmasını istediklerini vurguladı. Açıklamada, “Yavaş ve yanlış ilerleyen yargı süreçlerine karşı bizler de Gebze Kent Meydanı’nda bir adalet nöbeti başlattık. Katillerin yargılanması talebiyle her pazar nöbet tutuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

‘HELALLEŞME’ TEPKİSİ

Aileler, son dönemde sanık yakınları, bazı siyasi parti yöneticileri, belediye başkanları ve aile yakınları üzerinden kendilerine “helalleşme” tekliflerinin iletildiğini belirterek sert tepki gösterdi.

Açıklamada, “Helalleşme tekliflerinin ne anlama geldiğini bizler de dahil tüm halkımız gayet iyi biliyor. Böylesi insanlıktan nasibini almamış teklifleri yollayanlar da aracılık edenler de bilsinler ki bizim acımız da kederimiz de satılık değil, olmayacak. Biz adalet arıyoruz” denildi.

Aileler, bundan sonra benzer teklifleri iletenleri ve aracılık edenleri kamuoyuna “isim isim” açıklayacaklarını duyurdu.

‘TÜM SORUMLULAR YARGILANSIN’

Aileler açıklamalarında, Ravive Kozmetik ile ilişkisi olan herkes ve kamu görevlileri hakkında şikâyetçi olduklarını belirtti. “Tüm sorumlular yargılanana, hak ettikleri cezaları alana kadar şikâyetçiyiz” denilen açıklamada, etkin soruşturma ve tutuklama çağrısı yapıldı.

Ailelerin talepleri şöyle sıralandı:

“Kamu görevlileri yargılansın. Tahliyeler dursun, tahliye edilen herkes tutuklansın. Etkin soruşturma yürütülsün. Meclis araştırma komisyonu derhal kurulsun.”

İlgili Konular: #İşçi #patlama #Dilovası

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