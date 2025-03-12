Murathan Cavcav kimdir, kaç yaşında? İlhan Cavcav'ın torunu Murathan Cavcav neden öldü?
Gençlerbirliği Kulübünün eski başkanlarından İlhan Cavcan’ın torunu Murathan Cavcav'ın ölüm haberi, önceki akşam Gençlerbirliği Spor Kulübünün resmi hesapları üzerinden duyuruldu. Peki, Murathan Cavcav kimdir, kaç yaşında? İlhan Cavcav'ın torunu Murathan Cavcav neden öldü?
Gençlerbirliği Kulübü’nün efsane başkanı İlhan Cavcav’ın torunu ve eski başkan Murat Cavcav’ın oğlu Murathan Cavcav hayatını kaybetti. Peki, Murathan Cavcav kimdir, kaç yaşında? İlhan Cavcav'ın torunu Murathan Cavcav neden öldü?
MURATHAN CAVCAV KİMDİR?
Murathan Cavcav, Gençlerbirliği Kulübü’nün efsane başkanı İlhan Cavcav’ın torunu ve eski başkan Murat Cavcav’ın oğludur.
MURATHAN CAVCAV NEDEN ÖLDÜ?
Murathan Cavcav'ın ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Murathan Cavcav'ın cenazesinin, yarın ikindi vakti kılınacak namazın ardından dedesi İlhan Cavcav'ın kabrinin bulunduğu Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
2017 YILINDA ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ
Murathan Cavcav, 2017 yılında ölümden döndüğü büyük bir kaza geçirmişti. O dönem 21 yaşında olan Murathan Cavcav yönetimindeki otomobil, Ankara Bağdat Caddesi Podium Alışveriş Merkezi Kavşağı'nda bariyerlere çarparak yaklaşık 6 metre yükseklikten Anadolu Bulvarı'ndaki alt geçide düşmüştü.
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