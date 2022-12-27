Dincilerin hedefi olmuştu: Akademisyen Uğur Kutay hakkında görevsizlik kararı

27 Aralık 2022 Salı, 15:32

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve BirGün yazarı Uğur Kutay, 'Senaryo Yazımı' dersinde paylaştığı görüşleri sebebiyle dinci çevrelerin hedefi haline gelmiş ve hakkında şikayette bulunulması sonrası soruşturma başlatılmıştı.

"Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Kutay'ın "Hz. Muhammed'e hakaret ettiği" iddiasıyla yapılan şikayetleri inceledi.

Yapılan incelemelerin sonunda, 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu kapsamında, Kutay hakkında ceza soruşturması yapma yetkilisinin ilgili üniversite rektörlüğü olması nedeniyle "görevsizlik" kararı vererek dosyayı Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gönderildi.

YTÜ Öğretim Görevlisi ve BirGün yazarı Uğur Kutay, 5 Aralık Pazartesi günü "Senaryo Yazımı" dersi sırasında görüşlerini paylaşmış, şikayet edilen Kutay hakkında üniversite yönetimi tarafından ‘dini değerlere hakaret’ suçlumasıyla soruşturma açılmıştı. Soruşturma kapsamında Kutay’ın derslerine ara verilirken YTÜ öğrencileri, Kutay’ın tarihi alıntılarla ders anlattığını belirterek, "O sırada ve ‘anlatının’ tamamını dinlememiş bir öğrenci söylenenleri hakaret ve Kutay’ın şahsi fikirleriymiş gibi yansıttı" ifadelerini kullanmıştı.